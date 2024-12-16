Yılbaşında gidilecek vizesiz ülkeler 2024! Rota: Noel pazarları...

Yağmur Dinç

Yılbaşı, hem yeni bir yılın heyecanını yaşamak hem de farklı kültürlerin yılbaşı kutlamalarını görmek için harika bir fırsat sunar.

Avrupa, Asya ve yakın coğrafyalarda, yılbaşı döneminde özellikle Noel Pazarları ile ünlü olan birçok destinasyon bulunuyor.

Hem kültürel zenginlik, hem de yılbaşı atmosferiyle büyüleyen bu şehirlerde vize gereksiniminin olmaması, tatilinizi çok daha cazip hale getirebilir.

Eğer siz de 2024 yılbaşı tatilinde vizesiz bir ülke arayışındaysanız ve Noel pazarlarını keşfetmek istiyorsanız, işte size ilham verecek birkaç harika rota!

SIRBİSTAN - BELGRAD

Sırbistan, Türk vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz giriş yapabileceği bir ülkedir. Belgrad, yılbaşı döneminde büyülü bir atmosfere bürünür. Savaşlar ve tarih boyunca pek çok farklı kültürün izlerini taşıyan şehir, Noel pazarlarında sıcak şarap, yöresel tatlar ve geleneksel el yapımı hediyeliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

KARADAĞ - KOTOR

Karadağ, son yıllarda popülerleşen ama hala nispeten sakin ve huzurlu bir destinasyon. Türk vatandaşları Karadağ’a vizesiz seyahat edebilir. Özellikle Kotor, tarihi dokusu ve Noel pazarlarıyla dikkat çeker. Karadağ'ın sahil köyleri ve şirin kasabaları, yılbaşı tatilinize farklı bir atmosfer katacak.

BOSNA HERSEK - SARAYBOSNA

Bosna-Hersek, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerden biridir. Saraybosna, yılbaşı döneminde hem tarihi dokusu hem de Noel pazarları ile oldukça etkileyici bir destinasyon sunuyor. Doğu ile Batı'nın birleştiği bu şehirde, İslam, Hristiyanlık ve Yahudi kültürlerinin izlerini görmek mümkün.

KOSOVA - PRİŞTİNE

Kosova, Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebileceği bir diğer Balkan ülkesi. Priştine, yılbaşı zamanı oldukça canlı bir şehirdir. Kosova'nın kültürel çeşitliliği, yılbaşı kutlamalarına farklı bir renk katar.

ARNAVUTLUK - TİRAN

Arnavutluk, vizesiz seyahat edilebilen bir diğer Balkan ülkesidir. Tiran, modern yapılarıyla tarihi bir şehir olma özelliğini taşır ve yılbaşı kutlamaları burada çok renkli ve coşkuludur.

MOLDOVA - KİSİNAU

Moldova, vizesiz seyahat edilebilen ve yılbaşı kutlamaları açısından oldukça farklı bir deneyim sunan bir ülkedir. Kišinău, küçük ama son derece samimi bir şehir olup, Noel ve yılbaşı kutlamalarında geleneksel öğeleri korur.

GÜRCİSTAN - TİFLİS

Gürcistan, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilen bir diğer popüler destinasyondur. Tiflis, yılbaşı dönemi ile renkli bir atmosfer yaratır. Tiflis'in sokakları, Noel süslemeleri ve festivallerle donanır.