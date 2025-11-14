YKS 2026 ne zaman, hangi tarihte? YKS 2026 başvuruları başladı mı? Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. 2026 sınav takviminin açıklanması ile birlikte YKS başvuru ve sınav tarihi de netleşti. Peki, YKS 2026 ne zaman? YKS 2026 başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? İşte, bilgiler...