YKS 2026 ne zaman, hangi tarihte? YKS 2026 başvuruları başladı mı?

- ÖSYM, 2026 üniversite sınav takvimini açıkladı.
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran'da yapılacak ve başvurular 6 Şubat-2 Mart arasında alınacak.
- Geç başvurular ise 10-12 Mart tarihleri arasında yapılabilir.
Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adayların gözü kulağı sınav takviminde.
Başvuruda bulunacak olan adaylar için açıklama geldi.
YKS 2026 başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.
Sınav başvurunda bulunmayan ve ödemesini tamamlamayan adaylar, katılım sağlayamayacak.
Peki YKS 2026 başvuruları başladı mı, ne zaman? YKS 2026 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM'den bilgiler...
YKS 2026 TAKVİMİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran’da yapılacak.
BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM sınav takvimine göre, YKS 2026 başvuruları 6 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. YKS geç başvuru günleri ise 10-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.
YKS SONUÇLARI 2026
YKS 2026 sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.