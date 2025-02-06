YKS başvuruları başladı mı? 2025 YKS ne zaman?

Hüseyin Topuz

ÖSYM, 2025 yılında yapılacak sınavların başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgileri paylaştı.

Üniversite sınavına girecek adaylar, 2025 YKS başvuruları için ÖSYM tarafından belirlenen tarihleri merak ediyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2025 sınav takvimini paylaşmasının ardından adaylar sınav tarihleri hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, 2025 YKS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak ve YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2025 YKS başvuruları ne zaman?

ÖSYM sınav takvimine göre 2025 YKS başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025 YKS ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.