Yoklama sınırı 2025: Okula devamsızlık hakkı kaç gündür? Özürlü-özürsüz devam süresi 2025!

Yağmur Dinç

Öğrencilerin devamsızlık durumları, okul yönetimi tarafından yakından takip edilir.

Arka arkaya iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin velileri bilgilendirilir ve okula davet edilir.

Devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrencilerin velileri ise devamsızlığın 5. gününde okula çağrılarak, devamsızlık nedenlerinin ortadan kaldırılması için işbirliği yapılır.

Bu düzenlemeler, öğrencilerin düzenli olarak okula devam etmelerini teşvik etmek ve eğitim süreçlerinin aksamamasını sağlamak amacıyla yapılır.

Öte yandan, öğrencilerin devamsızlık durumları, başarı belgeleri almalarını da etkiler.

Bu noktada, 2024-2025 eğitim yılının ilk yarısı sona ererken devamsızlık sınırı merak konusu oldu.

Öğrenciler, "yoklama sınırı kaç gün" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 devamsızlık hakkı...

YOKLAMA (DEVAMSIZLIK) SINIRI KAÇ GÜN 2025

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, öğrencilerin devamsızlık hakları şu şekildedir:

Özürsüz Devamsızlık: Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı içinde en fazla 10 gün özürsüz devamsızlık yapabilirler.

Toplam Devamsızlık: Özürlü ve özürsüz devamsızlıkların toplamı ise 30 günü aşmamalıdır. Bu süreyi aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.