100 yıllık sır çözüldü: Taksilerdeki dama deseninin anlamı buymuş

Taksilerin üzerinde yıllardır görülen siyah-beyaz dama deseni, çoğu kişi için yalnızca bir süsleme gibi görünse de aslında oldukça dikkat çekici bir geçmişe sahip.

Dünyanın birçok ülkesinde ticari araçların simgesi haline gelen bu desenin ortaya çıkışı, yaklaşık 100 yıl öncesine uzanıyor.

O dönemlerde hızla büyüyen taksi sektöründe firmalar, araçlarını diğerlerinden ayırmak ve müşterilere güven vermek için farklı yöntemler arıyordu.

Tam da bu noktada siyah-beyaz dama deseni ortaya çıktı.

ASLINDA BİR PAZARLAMA TAKTİĞİYDİ

1920'li yıllarda ABD'de taksi taşımacılığı tam bir kaos içindeydi. Sokaklarda çok sayıda irili ufaklı taksi şirketi vardı ve araçlar birbirine çok benziyordu. Morris Markin, kendi filosunun diğerlerinden ilk bakışta ayırt edilmesini istiyordu.

Markin, araçlarının gövdesine siyah ve beyaz karelerden oluşan bir şerit ekleterek, müşterilerin kendi taksilerini uzak mesafeden bile tanımasını sağladı.

Dama deseni o dönemde sadece görsel bir fark değil, aynı zamanda bir kalite sembolüydü. Yarış bayraklarını andıran bu desen, hızı ve dinamizmi simgeliyordu.

Markin’in şirketi olan "Checker Cab", zamanla dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle nam salınca, dama deseni de halkın gözünde "güvenli taksi" ile eş anlamlı hale geldi.

Bu tasarımın asıl patlaması, New York sokaklarında yaşandı. "Checker" marka taksiler, dayanıklılıkları ve geniş iç hacimleriyle şehrin simgesi oldu.

Diğer taksi şirketleri de bu güven imajından faydalanmak için benzer desenleri kullanmaya başlayınca, dama deseni evrensel bir taksi sembolüne dönüştü.