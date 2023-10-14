Yoktan var ediyor: Kara para nereden gelir ve nasıl aklanır? Suçlamalar ile birlikte gündeme gelen "kara para aklama" nedir ve nasıl yapılır merak konusu oldu. Yasa dışı ve cezası ağır olan kara para aklama işi, yeraltı dünyalarından gelerek paranın sisteme akışını sağlamaktadır.

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Kara para, suçtan gelen para demektir. Genellikle vergi kaçırma, rüşvet, fuhuş, insan kaçakçılığı, uyuşturucu, hırsızlık ve terörden gelir.

Kişilerin kara parayı Devlet'in birimlerine yakalanmadan kullanabilmesi için temize çıkarması yani aklaması gerekir.

Sisteme girmeyen paranın anlamı da olmayacaktır. Bu nedenle tarih boyunca birçok kara para aklama suçu işlenmiş ve işlenmektedir.

"Kara para aklama" terimi, dünyanın en ünlü mafya babası Al Capone ile hayatımıza girmiştir.

İngilizce'de "money laundering" yani "para yıkama" olarak bilinen bu yasa dışı işlem, yasal olmayan paranın yasallaştırılmasıdır.

Al Capone'un illegal kazandığı paraları legal göstermek için çamaşırhaneler açması ile bu kavram ortaya çıkmıştır.

Kara-para kavramının Dünya literatürüne girişi 1973 Watergate skandalı ile olmuştur.

Kara para aklama yöntemleri

En sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında;

- Fonların ülke dışına çıkarılması

- İnternet bankacılığı (Mail order)

-Şirinler yöntemi (Suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır.)

- Hayali ticaret

- Parçalama yöntemi

- Kağıt üstünde kurulan naylon şirketler

- Kripto para

- Online oyunlar

- Dernek, vakıf vb yardım kuruluşları

- Kumarhane ve gazinolar gösterilebilir.

Kara para kazanma ve aklama cezası

Ülkelere göre kara para aklamanın cezası değişiklik gösterir.

Türk Ceza Kanunu'nun “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” başlıklı 282. maddesinde düzenleniyor. Buna göre kara para aklamanın cezası iki yıl ile yedi yıl hapis arasında değişir.

Örgütlü kara para aklama suçunun cezası; 6 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 40 bin güne kadar adli para cezasıdır.

Ülkemizde kara paranın izini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) sürmektedir.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini/gelirlerini aklama suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.