Yol kenarındaki beyaz levha bakın ne işe yarıyor Şehirler arası otoyol kenarlarında yer alan küçük beyaz levhalar, aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Üzerinde bazı rakamların bulunduğu bu levhalar, bakın ne işe yarıyormuş…

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Sürücülerin sık sık karşılaştığı ancak anlamı genellikle bilinmeyen beyaz levhalar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tanımlama amacıyla kullanılıyor.

Yol kenarlarında yer alan bu levhalar, özellikle aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekmekte.

Şehirler arası otoyol kenarlarında konumlanmış ve üzerinde bazı rakamların bulunduğu küçük beyaz tabelalar, kaza anında hayat kurtarıcı olabiliyor.

Sürücülerin, bu levhaların ne işe yaradığını ve üzerlerindeki rakamların anlamını öğrenmeleri, acil durumların etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Peki siz bu levhaların üzerindeki rakamların anlamını biliyor musunuz? Bakın neymiş ve ne işe yarıyormuş...

Kontrol Kesim Levhası ne işe yarıyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bakım ağına dahil yollar üzerinde kullanılan bir trafik levhası olan "Kontrol Kesim Tabelası", yolun tanımlanması ve yol kaynaklı sorunların yerinin belirlenmesi için kullanılır.

Levha üzerinde yer alan sayılar sırasıyla, karayolunun adını, kesim numarasını ve yolun kaçıncı kilometresinde olduğunu belirtir. Bu bilgiler, yolu tanımlamak ve yol üzerinde olası bir sorunun nerede olduğunu tespit etmek için önemlidir.

Örneğin;

Yukarıdaki resimde yer levhada "100" karayolunun adını, "03" kontrol kesim noktasını, aşağı kısımda yer alan "024" ise kilometre bilgisini içerir.