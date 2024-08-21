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Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal...

Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal... Young Boys ile Galatasaray arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. İşte maçın yayınlanacağı kanal...