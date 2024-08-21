Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal...

Editör: Salih Demirgan
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Okan Buruk ve öğrencileri Young Boys deplasmanından avantajlı bir skor elde ederek dönmek istiyor.
Futbolseverler Young Boys ile Galatasaray arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, Young Boys - Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal...
Young Boys - Galatasaray maçı 21 Ağustos Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'da oynanacak.
Young Boys - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.