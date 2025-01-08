Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Bir şeyin yüzdesi nasıl hesaplanır?

Hüseyin Topuz

Yüzde hesaplama, bir sayının başka bir sayıya oranını yüzlük bir sistemde ifade etme işlemidir.

Yüzde hesaplama, alışveriş indirimlerinden finansal analizlere, sınav notlarından veri analizlerine kadar birçok alanda kullanılır.

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bu hesaplamayı yapmanın birden fazla formülü vardır.

Bir miktarın, örneğin A'nın, belirli bir yüzdesini (%X) hesaplamak için A sayısını X ile çarptıktan sonra elde edilen sonucu 100'e bölmek gerekir. Bu yöntemle yüzde hesaplama işlemi tamamlanır.

A sayısının %X’sini bulmak için, (AxB)/100 formülüne başvurulabilir. Bundan farklı olarak A sayısını 100’e bölüp X ile çarparak da aynı sonuca ulaşılabilir.

Örnek verilecek olursa, bir ürünün fiyatı 200 TL ve %20 indirim uygulanacak. İndirimi hesaplamak için şu yöntemi uygulayabilirsiniz.

200’ün yüzde 20’sini hesaplayabilmek için, 200 sayısını 20 ile çarpmak ve daha sonra 100'e bölmek gerekmektedir.