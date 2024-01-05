Yüzünüze yumurta akı sürün, aynada etkiyi görün... Her evde bulunan yumurtayı akını ayırarak cilt bakımınıza eklendiğinde cildin gerginleşmesine ve ölü deriden kurtulmasına etki ediyor.

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Cilt bakımı rutininizi daha etkili hale getirmek için gıdalardan faydalanabilirsiniz.

Yumurta, cilt dostu besinler arasında öne çıkıyor.

Akı ayrılıp yüze sürüldüğünde birçok ürünü geride bıraktıran yumurta ile maske yapmak hem pratik hem de basit bir yöntemdir.

Yumurta akının cilde olan faydalarını duyan haftada 1 kez mutlaka yapıyor.

İşte yumurta akının yüze etkisi...

Ürünlere veda ettiriyor

Yumurta akını yüze sürmek, geleneksel olarak cilt bakımında kullanılan bir yöntemdir.

Yumurta beyazı, cildi sıkılaştırabilen proteinler içerir. Bu, gözeneklerin görünümünü azaltabilir ve cildi daha genç ve taze bir görünüme kavuşturabilir.

Yumurta beyazının içindeki protein, ciltteki yağı absorbe edebilir ve bu da akne ve siyah noktaların oluşumunu engelleyebilir.