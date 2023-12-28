Zamlı işsizlik maaşı 2024: Taban ve tavan işsizlik maaşı ne kadar, kaç lira? Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte çalışmayan vatandaşlar işsizlik maaşında son durumu sorguluyor. Peki 2024 işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar kaç TL oldu? İşte en düşük ve en yüksek tutar...

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Çalışan vatandaşlara verilen asgari ücret müjdesinin akabinde gözler çalışmayan vatandaşlara çevrildi.

Belirli şartlar kapsamında geliri olmadığı için İşsizlik maaşından faydalananlar, zam tutarını araştırıyor.

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 asgari ücreti yüzde 49 zam yaparak 17 bin 2 lira olarak açıkladı. Bu ücretle birlikte işsizlik maaşı da yükselecek.

Peki İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2024? Zamlı işsizlik maaşı ne kadar? İşte en yüksek ve en düşük işsizlik maaşı...

İşsizlik maaşı 2024

Yeni asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, en yüksek yani tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.