Zamlı yaşlılık maaşı 2025: 65 yaş emekli aylığı kaç TL oldu?

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Türkiye’de 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi açıdan muhtaç durumda olan kişilere verilen yaşlılık maaşı zammı belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan vatandaşlara tahsis ettiği yaşlılık maaşı yani 65 yaş aylığının güncel rakamı merak edildi.

6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından 2025 yılında yaşlılık maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 65 yaş emekli aylığı kaç TL oldu?

2025 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 65 yaş aylığı memur maaşına yapılan zamla birlikte belli oldu.

Söz konusu memur zammının ardından 65 yaş aylığı da 4.181,63 TL’den 4.664 TL’ye yükseltildi.