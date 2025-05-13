Zeka ölçen test: C’lerin arasındaki G’yi bulanın zekası Sherlock’a yakın

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İnsan beyni, yapı ve düzensizlikleri tanıyarak kendini sürekli geliştirir.

Yeni bir dil öğrenmekten kalıpları fark etmeye kadar her zihinsel görev, beyin için bir egzersiz niteliğindedir. Optik illüzyonlar da bu zihinsel spor salonunun önemli araçlarından biridir.

Bugünün görsel bulmacası, yüzlerce "C" harfi arasında gizlenen tek bir "G" harfiyle karşınızda.

Bu görsel, baskı altında ne kadar hızlı karar verebildiğinizi test ediyor. Sadece 5 saniyede G harfini görebilenler, güçlü görsel tarama ve dikkat becerilerine sahip demektir.

Peki, siz bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde yüzlerce “C” harfi yer alıyor. Ancak aralarında bir tane “G” harfi gizli.

Göreviniz “G” harfini 5 saniye içinde tespit edebilmek.

G harfini tespit edebiliyorsanız, muhtemelen güçlü kalıp tanıma ve hızlı işleme becerilerine sahipsinizdir.

Bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.