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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte güncel promosyon ücreti

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte güncel promosyon ücreti Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu emekli promosyonlarını yakından takip ediyor. Peki, Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte Ziraat Bankası güncel emekli promosyonu…