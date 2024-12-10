Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte güncel promosyon ücreti

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarında.
Emekli maaşını bankadan alanlara özel sunulan promosyonlar, ekonomik olarak büyük bir avantaj sağlıyor.
Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Ziraat Bankası, emekli maaşı alanlara özel olarak sunduğu promosyon miktarını güncelledi.
Emeklilerin bu fırsattan faydalanabilmesi için belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. İşte Ziraat Bankası güncel promosyon miktarı…
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine özel bir kampanya başlattı.
Banka, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Kampanya detaylarına göre mevcut Ziraat Bankası müşterileri, daha önce aldıkları promosyonları iade etmeden yeni kampanyadan faydalanabilecek.
Promosyon ödemesiyle ilgili detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına Ziraat Bankası şubelerinden veya resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.