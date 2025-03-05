Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih...

Hüseyin Topuz

Kışın uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Bilindiği üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Araç sahipleri "Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Kışın trafikte güveni sağlamak maksadıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması araçların ve yayaların daha güvenli seyahat edebilmesi için uygulanıyor.

Peki 2025 kış lastiği zorunluluğu ne zaman sonra erecek? İşte merak edilen o tarih..

Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?

Kış lastiği uygulaması her yıl aynı tarihler arasında uygulanmaktadır. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.