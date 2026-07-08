Bilgisayarınız çöktü diye üzülmeyin: USB olmadan format dönemi başlıyor

Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için harici bir kurulum medyası kullanmadan sistemi tamamen yenileyecek "Cloud Rebuild" özelliğini tanıttı.

Yeni bulut kurtarma aracı, bilgisayarınız başlatılamaz durumda olsa bile internet üzerinden temiz bir kurulum yapmanıza imkan tanıyacak.

USB SÜRÜCÜ İHTİYACI TAMAMEN ORTADAN KALKIYOR

Yeni Bulut Yeniden Oluşturma özelliği, hedef Windows imajını ve cihaza ait orijinal sürücüleri doğrudan Windows Update üzerinden indiriyor.

Bu sayede harici bir USB kurulum belleğine ya da özel bir imaja ihtiyaç duymadan cihazınız tamamen çalışır duruma getiriliyor.

MEVCUT SIFIRLAMA SEÇENEĞİNDEN FARKLI ÇALIŞIYOR

Halihazırda bulunan "Bu bilgisayarı sıfırla" seçeneği yalnızca işletim sistemi açılabildiğinde ve sürücüleri yerel olarak alabildiğinde çalışıyordu.

Cloud Rebuild ise sistemin hiç açılmadığı kritik çökme senaryolarında hayat kurtarıcı bir rol üstlenecek.

Bu yeni yöntem, eski sıfırlama seçeneğinin aksine kişisel dosyaları veya uygulamaları koruma imkanı sunmuyor.

Sistem, tamamen temiz bir kurulum yaparak bilgisayarı sorunsuz ve bilinen en iyi durumuna geri döndürüyor.

YAKINDA HERKESİN KULLANIMINA SUNULACAK

Bulut tabanlı bu kurtarma seçeneği şu anda en son Windows 11 önizleme sürümlerini kullanan Windows Insider üyelerine test amaçlı sunuldu.

Özelliğin önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcıları için genel kullanıma açılması bekleniyor.