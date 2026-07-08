Arjantin karşısında Mısır'a Gazze'den destek: Dev ekrandan Mısır bayraklarıyla izlediler

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Dünya Kupası'nda Arjantin, Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Mısır'a en anlamlı destek Gazzelilerden geldi.

GAZZE'DE DEV EKRAN

Gazze'de maçı izlemek için dev ekran kuruldu.

Ekranın kurulduğu alana Mısır bayrakları asıldı.

GAZZELİLER MISIR'I DESTEKLEDİ

Gazzeliler, İsrail'in ablukası boyunca Gazze'ye giden insani yardımların ulaşmasında kritik önem taşıyan Mısır'ın milli takımına destek verdi.

MISIR'IN GOLLERİ SEVİNÇLE KARŞILANDI

Mısır'ın attığı gollerle 2-0 öne geçmesini Gazzeliler sevinçle karşıladı.

YENİLGİ ÜZDÜ

Gazzeliler, maç sonunda yenilgiye uğrayan Mısırlıların üzüntüsünü paylaştı.

YARDIMLAR MISIR ÜZERİNDEN ULAŞTI

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları ve ablukasının başlamasından itibaren Türkiye dahil birçok ülkeden gönderilen insani yardımlar Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldı.