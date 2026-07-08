Arjantin karşısında Mısır'a Gazze'den destek: Dev ekrandan Mısır bayraklarıyla izlediler
Gazzeliler, Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynayan Mısır'ın maçını kurulan dev ekrandan, Mısır bayrakları açarak izledi. İsrail'in saldırıları ve ablukasının başlamasından itibaren Gazze'ye insani yardımlar, Mısır üzerinden ulaştırıldı.
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Dünya Kupası'nda Arjantin, Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Mısır'a en anlamlı destek Gazzelilerden geldi.
GAZZE'DE DEV EKRAN
Gazze'de maçı izlemek için dev ekran kuruldu.
Ekranın kurulduğu alana Mısır bayrakları asıldı.
GAZZELİLER MISIR'I DESTEKLEDİ
Gazzeliler, İsrail'in ablukası boyunca Gazze'ye giden insani yardımların ulaşmasında kritik önem taşıyan Mısır'ın milli takımına destek verdi.
MISIR'IN GOLLERİ SEVİNÇLE KARŞILANDI
Mısır'ın attığı gollerle 2-0 öne geçmesini Gazzeliler sevinçle karşıladı.
YENİLGİ ÜZDÜ
Gazzeliler, maç sonunda yenilgiye uğrayan Mısırlıların üzüntüsünü paylaştı.
YARDIMLAR MISIR ÜZERİNDEN ULAŞTI
İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları ve ablukasının başlamasından itibaren Türkiye dahil birçok ülkeden gönderilen insani yardımlar Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldı.