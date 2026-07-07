Bilim insanları hamamböceklerini askerlere dönüştürdü

Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, Madagaskar hamamböceklerini uzaktan kumanda edilebilen amfibi siborg dronlara dönüştürdü.

Nature Communications dergisinde yayımlanan bu projenin nihai hedefi, siber böcek sürüsünü Mars yüzeyi gibi zorlu alanlarda keşif için uzaya taşımak olarak açıklandı.

ÖZEL DALIŞ GİYSİLERİ VAR

Böceklerin su baskını olan afet bölgelerinde kullanılabilmesi için 3 boyutlu yazıcıyla üretilen özel giysiler tasarlandı.

Hidrojen peroksit ve manganez dioksit karışımıyla zamanla oksijen üreten bu sistem, canlının bacak hareketlerini kısıtlamadan solunum yapmasını sağlıyor.

Hareketliliği engellememesi adına kontrol çipi ve pil ünitesi böceğin dışındaki bir sırt çantası yerine vücudunun içine entegre edildi.

İnsan parmağı büyüklüğündeki bu dayanıklı Madagaskar hamamböcekleri, beş yıla kadar yaşayabilme özellikleri sayesinde zorlu koşullara uyum sağlıyor.

İNSANLAR İÇİN KURTARICI OLABİLİRLER

Yapılan testlerde dalış kıyafetli hamamböceklerinin su altında üç saate kadar karadaki hızlarına yakın bir şekilde yürüyebildikleri ve sonrasında da sağlıklı kaldıkları gözlemlendi.

Mekanik robotlara göre çok daha ucuz ve enerji verimli olan bu siber böceklerin gelecekte mahsur kalan insanlar için kritik bir kurtarıcı olması hedefleniyor.