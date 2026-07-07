Çöp değil hazine çıktı: Karides kabuklarından bakın ne ürettiler

Karides, birçok ülkede sevilerek tüketilen bir yiyecek.

Her yıl milyonlarca ton karides kabuğu ise çöpe gidiyor.

Singapur'daki bilim insanları ise bu atıkları çevre sorunundan ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürmenin yolunu buldu.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) mühendisleri tarafından geliştirilen çok aşamalı sistem, karides kabuklarından enerji üretimini sağlıyor.

Hidrojen üretirken karbonu da azaltıyor

Araştırmanın en dikkat çekici yönü, hidrojen üretiminde doğal gaz yerine organik atıkların kullanılması.

Bilim insanları önce karides kabuklarını öğüterek özel bir karışım hazırlıyor. Daha sonra bu karışım elektroliz sistemiyle işlenerek hidrojen gazı elde ediliyor.

Süreçte güneş panellerinden sağlanan elektrik kullanılıyor ve klasik su elektrolizine göre daha düşük enerji tüketiliyor.

Ayrıca organik atıkların çöplüğe gitmesi engellendiği için toplam karbon ayak izi de azalıyor. Araştırmacılar bu nedenle yöntemi "karbon negatif" olarak tanımlıyor.

Tek atıktan üç farklı ürün

Sistem yalnızca hidrojen üretmekle kalmıyor.

Karides kabuklarından ayrıştırılan kalsiyum karbonat, çimento üretiminde kullanılan kireç taşının bir bölümünün yerine geçebilecek bir hammaddeye dönüştürülüyor.

Geriye kalan organik maddeler ise özel bakterilerle fermente edilerek balık ve karides çiftliklerinde kullanılabilecek protein açısından zengin bir yem katkısı haline getiriliyor. Böylece tek bir atık kaynağından üç farklı ürün elde ediliyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri laboratuvar ölçekli sistemin saatte yaklaşık 14 litre hidrojen üretebildiğini belirtiyor.

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