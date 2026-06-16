Binyamin Netanyahu: İsrail'i yok olmaktan kurtardık

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı’nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran mutabakatının ardından ilk kez konuştu.

Basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonun başarılı olduğunu savunarak Washington ile Tahran arasında anlaşma yapılsa da yapılmasa da İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin 'hayatının misyonu' olduğunu belirten Netanyahu, "İran, anlaşma olsun ya da olmasın, bugün de yarın da nükleer silaha sahip olmayacak. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek" dedi.

"İSRAİL'İ YOK OLMAKTAN KURTARDIK"

Netanyahu, İran'ın nükleer programının 'tehdit' oluşturduğunu ve İsrail'in bunu 'Amerikalı dostlarıyla birlikte' ortadan kaldırdığını ifade etti.

İran'a ait çok sayıda askeri ve nükleer tesisi imha ettiklerini aktaran Netanyahu, "Donanmalarını ve hava kuvvetlerini yok ettik. İran halkını katleden üs komutanlarını etkisiz hale getirdik. İran ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık, hatta bazı tahminlere göre 1 trilyon dolara yaklaşan zarar verdik. İsrail nüfusunun yok edilmesi tehdidini yıllar boyunca ortadan kaldırdık. İsrail'i yok olmaktan kurtardık" şeklinde konuştu.

"TRUMP İLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI DA OLUYOR"

Gazze, Lübnan ve Suriye'de 'güvenlik bölgeleri' oluşturduklarını ve ülkenin güvenliğini korumak için bu bölgelerde gerekli olduğu sürece kalacaklarını söyleyen Netanyahu, İsrail'in İran'a veya Lübnan'a karşı tek başına saldırı düzenlemesine ABD'nin izin verip vermeyeceği sorusuna cevap vermekten kaçınarak Trump ile görüşmelerinde İsrail'in çıkarlarını savunduğunu vurguladı.

Netanyahu, "Çoğu zaman aynı görüşteyiz ancak bazen görüş ayrılıkları da oluyor. İsrail'in güvenlik çıkarlarından ben sorumluyum. Onları savunuyorum" dedi.

Trump'ın İran savaşının başı ve sonundaki halleri gündem oldu