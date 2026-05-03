Bitlis’te etkili olan yoğun sis etkili görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Şehirde son birkaç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken sis nedeniyle özellikle kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.
Bitlis halkının zor anları...
Tatvan-Bitlis kara yolu, Bitlis-Güroymak kara yolu ile Rahva mevkiinde yoğun şekilde sis etkili oldu.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.
Sis nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
TRAFİK İLERLEMEKTE ZORLANDI
Yol güzergâhlarında araçların sis içerisinde güçlükle ilerlediği görülürken, trafikte zaman zaman yavaşlama meydana geldi.
Yetkililer, sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, drone ile görüntülenen sis tabakası, bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi.
Kenti adeta kaplayan sis manzarası dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)