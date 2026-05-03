Manisa’da Spil Dağı’na mayısta kar yağdı
Manisa'da mayısın ortasında Spil Dağı'na yağan kar, bölgeyi büyüleyici bir atmosfere soktu. 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla doğa tutkunlarını etkisi altına alan Milli Park, beklenmedik bir güzelliğe büründü.
Manisa’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı yeniden beyaza büründü.
Şehirde hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
1.517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, mayıs ayında karla kaplandı.
Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Gece başlayan sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, bölgede görsel şölen oluşturdu.
SÜRÜCÜLER UYARILDI
Öte yandan ekipler, olası buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı Spil Dağı yolunda hazır bekletildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
