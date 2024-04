Bilim kurguya olan ilgisiyle bir başyapıt kaleme almış Frank Herbert kimdir? Frank Herbert sadece bilim kurgu alanında değil, ekoloji ve felsefe konularında da derin bir bilgi birikimine sahipti. Eserlerinde karmaşık karakterlerle politik entrikaları bir araya getirerek okuyucularını etkilemeyi başardı.

Frank Herbert, 20. yüzyılın önde gelen bilimkurgu yazarlarından biri olarak tanınıyor.

Dune adlı eseri, karmaşık ve zekice kurgulanmış evreninden dolayı okuyucularında hayranlık uyandırıyor.

Bilim kurgu yapıtının başarısı, iki kez filme uyarlanmasına kadar uzanıyor.



Frank Herbert yaşamı

Frank Patrick Herbert Jr, 8 Ekim 1920 Washington Tacoma'da doğdu. Çocukluğunda ebeveynlerinin boş zamanlarında gazete için çalıştığı bir evde büyüdü. Bu ortam onun yazmaya olan tutkusunun tohumlarını ekti.

Lise yıllarında edebiyata olan ilgisini keşfeden Herbert, bir yandan da sık sık kitap okuyordu. Her zaman bir yazar olmak isteyerek büyüdü.

Herbert, yoksul bir ailede dünyaya gelmişti. 18 yaşında evini terk etti ve Selam-Oregorn'da yaşayan amcası ile halasının yanına yerleşti. 19 yaşına geldiğinde, eğitimini bırakıp gazetede muhabirlik yapmaya başladı.

II. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Deniz Kuvvetleri'nde fotoğrafçılık yaptı; 6 ay sonra, cephede yaralandığından dolayı savaştan muaf tutuldu.

1940 - 1945 yılları arasında evlendi ve evliliğinden Penny adında bir kızı oldu. İkinci eşi ise kendisi gibi gazetede yazarlık yapmaktaydı ve Bruce ile Brian adında iki erkek çocukları oldu.

Herbert'ın bilim kurgu merakı ve ölümü

1952'de 'Looking for Something' adlı hikayesi Startling Stories dergisinde yayımlandı ve Herbert'ın bilim kurgu edebiyatına girişi de böyle oldu. Sonraki on yıl boyunca da öykü yazdı fakat kariyerinde bir önemi olmadı. Bu hikayeleri sonradan The Book of Frank Herbert (1973) ve The Best of Frank Herbert (1975) gibi seçkilerde toplandı.



Pankreas kanseri olan yazar, kaptığı virüs sebebiyle 1986'da Madison Winsconsin'de hayata gözlerini yumdu.



Herbet'ın başyapıtının doğuşu

Herbert, çevre ve Zen budizmi ile ilgileniyordu ve bu konuda araştırmalar yaptı. Oregon Çölü'ndeki bir araştırmasında topladıklarını, bilgilerin fazlalığından dolayı romana çevirmeyi tercih etti. Romanında ekoloji ve karakter geliştirme konularını ön planda tuttu. Bu, dönemi için nadir bulunan bir bakış açısıydı.

Dune öncelikle 1965 yılında ve Dune değil de 'Dune World' adıyla, iki ayrı bölüm halinde Analog dergisinde yayınlandı. Dune World, The Prophet of Dune adlı hikayesiyle birleştirilerek Dune adı altında toplandı. Dune, 1966'da en büyük iki bilim kurgu ödülüne (Hugo ile Nebula) layık görüldü.

Dune, 2003 yılında dünyanın en çok satan bilim kurgu romanı olmuştu. Herbert'ın hiçbir eseri Dune 'un başarısına yetişemedi fakat diğer kitapları da çok satanlarda yer aldı.

Dune adlı eseri 1984 yılında, Davil Lynch yönetmenliğinde sinemaya aktarıldı. 2021 ve 2024 yılında, Denis Villeneuve tarafından yeniden uyarlandı.

Eserleri

Dune: Dune Çöl Gezegeni (1965)



Dune Messiah: Dune Mesihi (1969)



Children of Dune: Dune’un Çocukları (1976)



God Emperor of Dune: Dune’un İmparator Tanrısı (1981)



Heretics of Dune: Dune’un Kafirleri (1984)

Chapterhouse Dune: Dunne Rahibeler Meclisi (1985)

Destination: Void, Görevimiz: Uzay Boşluğu (1966)



The Jesus Incident (1979) (Bill Ransom ile birlikte)

The Lazarus Efect (1983) (Bill Ransom ile birlikte)

The Ascention Factor (1988) (Bill Ransom ile birlikte)

Whipping Star (1970)

The Dosadi Experiment (1977)

The Dragon in the Sea (1956)

The Green Brain (1966)

The Eyes of Heisenberg (1966)

The Heaven Makers (1968)

The Santaroga Barrier (1968)

Soul Catcher (1972); Ruh Avcısı (Sarmal-1997)

The Godmakers (1972)

Hellstrom’s Hive (1973)

Direct Descent (1980)

The White Plague (1982)

Man of Two Worlds (1986)(Brian Herbert ile birlikte)

High-Opp (2012)

Angel’s Fall (2013)

A Game of Authors (2013)

A Thorn in the Bush (2014)

Öykü Derlemeleri:

The Worlds of Frank Herbert (1970)

The Book of Frank Herbert (1973)

The Best of Frank Herbert (1975)

The Priests of Psi (1980)

Eye (1985)

The Collected Stories of Frank Herbert (2014