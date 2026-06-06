Bloomberg yazdı: Rahmi Koç'un şakası öfkeye neden oldu

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Rahmi Koç'un dün İzmir'de anlattığı bir fıkra, tepki çekti.

İzmir'de hizmete giren bir hastanenin açılış programına katılan Rahmi Koç, törenin ardından hastanenin hasta odaları ve muayene bölümlerini gezdi.

Burada Binali Yıldırım'a bir fıkra anlattı ve peş peşe açıklamalar geldi.

KOÇ'UN FIKRASI TEPKİ ÇEKTİ

Ziyaret sırasında beraberindeki davetlilere bir fıkra anlatan Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. Sonra 'Hanımefendi, perdenin arkasına geçip soyunun, giyinin' demiş. Kadın da 'Doktor Bey, önce sen soyun' diye cevap vermiş." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, Koç'un sözlerine tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Rahmi Koç ise kısa bir açıklama yaparak özür diledi ve üzüntüsünü dile getirdi.

Rahmi Koç'un açıklaması şöyle:

"ÜZÜNTÜMÜ PAYLAŞMAK İSTERİM"

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla."

BLOOMBERG MANŞETE TAŞIDI

Bloomberg, Rahmi Koç'un olayını yazdı ve "Türkiye'nin en büyük holdinginin onursal başkanı, ırkçı ve cinsiyetçi olarak nitelendirilen bir şaka yaptıktan sonra öfkeye neden oldu." ifadelerine yer verdi.

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