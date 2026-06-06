Rahmi Koç'un 'Kürt kadını' ifadelerine ilişkin soruşturma başlatıldı

İş insanı Rahmi Koç'un sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü...

Rahmi Koç’un İzmir’deki hastane açılışında anlattığı 'Kürt kadını' fıkrası, büyük tepki topladı.

Söz konusu ifadelere ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Gürlek; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iş insanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin resen soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

"ADALET TERAZİSİ KİMSENİN SERVETİNE GÖRE TARTMAZ"

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.



Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.”

"HER TÜRLÜ AYRIMCI YAKLAŞIMIN KARŞISINDA DURMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

“Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez.



Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

RAHMİ KOÇUN TEPKİ ÇEKEN 'KÜRT KADINI' FIKRASI

Rahmi Koç, açılışını gerçekleştirdiği hastaneyi, hasta ve muayene odalarını gezerken konuklara fıkra anlattı.

Ancak Kürt kadınları hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Rahmi Koç, Binali Yıldırım ve protokol ile beraberken anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullandı.

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