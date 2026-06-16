Bolu'da arızalı ATV'yi tamir eden adama çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkiinde, yolda arızalanan bir ATV'ye yardım etmek isteyen 46 yaşındaki F.Ö., aracı emniyet şeridine çekerek tamir etmeye başladı.

Bu esnada seyir halinde olan bir otomobil, emniyet şeridindeki F.Ö.'ye hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan talihsiz adam kanlar içerisinde yerde kalırken sürücü, aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve yoğun bakıma sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARAÇ PARÇALARI VE KAMERALAR ELE VERDİ

Kazanın ardından kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ve olay yerinde kalan araç parçalarından yola çıkan polis ekipleri, kazaya karışan aracın plakasını ve sürücüsünün 73 yaşındaki M.B. olduğunu tespit etti.

Şüpheli sürücü, Bolu'da düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen M.B.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu bildirildi.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Meydana gelen kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.