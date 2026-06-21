Bolu'da bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı
Bolu'da durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelişini organize eden göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu’nda denetim yaptı.
Denetim sırasında durdurulan bir araçta Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Olaya ilişkin gözaltına alınan organizatör A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)