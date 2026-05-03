Bolu’da elektrikli araçtan dumanlar yükseldi

Bolu merkez ilçesi Aktaş Mahallesi Akıncılar Sokak’ta park halinde bulunan bir elektrikli araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden araç sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMAN ÇIKIŞ NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede dumanın çıkış nedenini tespit edemedi.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Elektrikli araç, detaylı inceleme yapılmak üzere çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.