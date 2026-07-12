Bolu'da göle balık tutmaya giden vatandaş poşet poşet çöp topladı
Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan At Yaylası'ndaki Karamanlı Gölü çevresine gelişigüzel bırakılan çöpler tepki çekti. Balık tutmak için bölgeye giden amatör olta balıkçısı Fatih Parlak ise gördüğü çevre kirliliğine kayıtsız kalmayarak tek başına temizlik yaptı.
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Bolu'daki Karamanlı Gölü yol kenarında meyve ve sebze atıkları, cam şişeler, karton parçaları, demir hurdaları ile çeşitli evsel atıkların bırakıldığı görüldü.
Doğal yapıyı olumsuz etkileyen görüntüler, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların da tepkisine neden oldu.
ATAN KENDİSİ OLMADIĞI HALDE TEK TEK TOPLADI
Hafta sonu balık tutmak amacıyla göle gelen Fatih Parlak, aracındaki çöp poşetlerini kullanarak çevrede temizlik çalışması başlattı.
Yol kenarına bırakılan atıkları tek tek toplayan Parlak, doldurduğu çöp poşetlerini aracına yükleyerek bölgeden çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)