Bolu'da göle balık tutmaya giden vatandaş poşet poşet çöp topladı

Bolu'daki Karamanlı Gölü yol kenarında meyve ve sebze atıkları, cam şişeler, karton parçaları, demir hurdaları ile çeşitli evsel atıkların bırakıldığı görüldü.

Doğal yapıyı olumsuz etkileyen görüntüler, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların da tepkisine neden oldu.

ATAN KENDİSİ OLMADIĞI HALDE TEK TEK TOPLADI

Hafta sonu balık tutmak amacıyla göle gelen Fatih Parlak, aracındaki çöp poşetlerini kullanarak çevrede temizlik çalışması başlattı.

Yol kenarına bırakılan atıkları tek tek toplayan Parlak, doldurduğu çöp poşetlerini aracına yükleyerek bölgeden çıkardı.