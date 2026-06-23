Bolu'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, kaldırıma çaptıktan sonra metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bolu'da Gölköy istikametine giden Hakan Özdemir idaresindeki motosiklet, Karaköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımın taşına çarparak metrelerce savruldu.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde 45 yaşındaki motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özdemir'in cenazesi incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)