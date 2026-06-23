Ankara'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 3 kişi öldü
Ankara'da otomobilin kamyona çarptığı feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
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Ankara'da korkunç kaza...
Polatlı ilçesi Borsa Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle önünde bulunan kamyona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ CAN VERDİ
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişiden Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi