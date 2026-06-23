Kayseri'de bebeğini arabada unutan kadın gazetecilere saldırdı

Kayseri'nin Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinin otoparkında 10 aylık bebeğin park halindeki araçta mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak mahsur kalan bebek araçtan kurtarıldı.

GAZETECİLER SALDIRIYA UĞRADI

Bebeği arabada bırakan anne ve yakınları ise olay yerine gelerek haber yapmak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Basın mensuplarının kamerasına müdahale eden anne ve yakınları görevini yapmak için otoparka gelen gazetecileri tehditler savurdu.

Gazeteciler görüntü alırken kameralarını ellerinden almaya çalışan şahıslar güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.