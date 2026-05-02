Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bolu merkez Çıkınlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan F.K. (22) ve Ç.G. (27) yaralanırken 3 şüpheli ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.