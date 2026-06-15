Bordum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinin işlek güzergâhlarından biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde öğle saatlerinde, ilçe merkezi yönüne ilerleyen bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu arkadan gelen araçlar, duramayarak birbirine çarptı.

Kazaya hafif ticari araç, taksi, kapalı kasa kamyonet ve iki otomobil daha karıştı.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle toplam 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Araçların birbirine girmesi sonucu cadde, bir süre trafiğe kapandı.

Kazanın ardından çevredeki sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan iki kişiye, olay yerinde müdahale edildi. Yaralıların hastaneye gitmesine gerek kalmadığı öğrenildi.

TRAFİK KISA SÜREDE NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım yeniden normale döndü.