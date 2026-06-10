Borsalarda 9 ayda 314 bin tondan fazla fındık alınıp satıldı

Fındık üretimi; toplanması, kurutulması, satışı, depolanması aşamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça zorlu geçti.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

BORSALARDA 314 BİN 712 TON FINDIK SATILDI

Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Nisan arasındaki 9 aylık dönemde borsalarda 314 bin 712 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

EN FAZLA İŞLEM SAKARYA'DA GERÇEKLEŞTİ

En fazla işlem, 61 bin 996 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 61 bin 614 tonla Giresun, 44 bin 592 tonla Düzce ve Bolu ile 39 bin 960 tonla Ordu takip etti.