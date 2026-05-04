Bosch'tan skandal reklam: Avrupa'da çocuk Türkiye'de köpek kullanıldı

Bosch'tan tepki çeken reklam...

Türkiye’de son yıllarda nüfus artış hızının düşmesi ve doğurganlık oranlarının gerilemesi, ülkenin bir beka meselesi haline geldi.

TÜRKİYE'NİN BEKA MESELESİ

Demografik yapıda yaşanan bu değişimin uzun vadede sosyal ve ekonomik etkilere yol açması su götürmez bir gerçekken kadın başına ortalama çocuk sayısı, 2019’da 1,89 iken sonraki yıllarda düşüşünü sürdürerek 2024 itibarıyla yaklaşık 1,48 seviyesine indi.

Bu oran, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli kabul edilen 2,1 seviyesinin altında bulunuyor.

AİLE KURUMUNU HEDEF ALDILAR

Türkiye'nin geleceğini tehlikeye sokan bu meselenin yanında küresel çapta da artan aile karşıtlığı propagandası, küresel firmaların reklam kampanyalarına da yansıdı.

Küresel çapta 'aile karşıtlığı' üzerinden 'yalnız yaşam tarzı' insanlara aşılanırken Bosch Home Türkiye tarafından 10 Mayıs Anneler Günü’ne özel çekilen ve direkt aile kurumunun hedef alındığı video, sosyal medyada büyük tepki gördü.

'ÇOCUK' YERİNE 'HAYVAN' FİKRİ AŞILANIYOR

Aile kurumunun ve anne ile baba figürlerinin doğrudan hedef alındığı videoda, iki kadın arasında geçen diyaloglarda "çocuk" ve "annelik" üzerine konuşulduğu izlenimi oluşuyor.

Ancak diyaloğun sonuna gelindiğinde aslında "çocuk" diye bahsedilen varlığın "hayvan" olduğu anlaşılıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada da büyük tepki gördü.

Vatandaşlar, "Özür dileyin ve bu reklamı derhal kaldırın" diyerek tepkilerini dile getirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN VİDEOYU SİLDİLER

Aile kurumunun hedef alındığı skandal reklam, peş peşe gelen sert tepkilerin ardından yayından kaldırıldı.

AVRUPA'DA ÇOCUK TÜRKİYE'DE KÖPEK

Süreç böyle devam ederken Bosch'un Batılı ülkelerde yayınlanan ürün tanıtımı reklamlarında çocuklu aileler öne çıkarılırken, Türkiye'de köpekli çiftler veya çocuksuz ebeveynler gösteriliyor.

Bosch'un yeni fırınlarını tanıttığı Eylül 2024 tarihli reklam filmi, bu ayrımı gözler önüne seriyordu.

Batılı ülkelerde yayınlanan reklam filminde bir baba ve kız, Bosch marka fırınlarında yemeklerinin pişmesini beklerken gösteriliyor.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Aynı tarihlerde Türkiye'de paylaşılan reklamda ise, bu kez "köpek annesi" bir kadın Bosch marka fırınında yemek hazırlıyor, bir yandan köpeğiyle ilgileniyor.

İki reklamda da aynı müzik ve aynı alt yazılar kullanılmasına karşın, Batı'da bir ebeveyn, Türkiye'de ise bir "köpek annesi" resmediliyordu.

TÜRKİYE'DE ÇOCUKSUZ ÇİFT KULLANILDI

Bosch'un Kasım 2023'te yayınladığı bulaşık makinesi reklamı da benzer bir tonda işlendi.

Batılı ülkelerde yayınlanan reklam filminde iki çocuklu bir aile varken, Türkiye'deki reklamda çocuksuz bir çift gösteriliyordu.

HİNDİSTAN'DA 'BEBEK ARABASI'

Bosch son olarak 2024 yılında, Hindistan'daki Anneler Günü'nü "bebek arabası" görseliyle kutlamıştı.

Ancak Türkiye'deki Anneler Günü reklamında yeniden bir "köpek annesine" başvuruldu.

'YAHUDİ' BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan reklamı çeken firmanın, Medina Turgul DDB ve kurucu ortağının Jeffi Medina olduğu ortaya çıktı.

Jeffi Medina'nın Yahudi olduğu öğrenilirken, daha önce de Bosch ve Algida'nın birçok reklamını çektiği ortaya çıktı.

"Annelik" ve "aile kurumu" gibi toplumun en temel unsurlarını hedef alan skandal reklamın, "Yahudi" bağlantılı bir ajans tarafından çekilmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

RTÜK, REKLAM FİLMİNE İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirterek, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Anne sevgisinin insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağ olduğunu vurgulayan Daniş, "Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin, ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

