Brezilya'da görenleri şaşırtan veda: Yaptığı hatalardan video hazırladılar!

Dünya futbolunda bazı ayrılıklar var ki, en az transferler kadar gündem oluyor.

İşte onlardan biri, son olarak Brezilya Serie C ekiplerinden Amazonas FC'de yaşandı.

Amazonas FC, 33 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Leo Coelho'ya ilginç bir şekilde veda etti.

YAPTIĞI HATALARLA VEDA ETTİLER

Brezilya ekibi, kulüpten ayrılan Leo Coelho'ya yaptığı hatalardan oluşan bir video hazırladı.

Veda edilen Coelho'nun veda klibi ise yaptığı hatalardan oluştu.

Brezilya ekibinin bu esprili vedası, futbolseverler arasında türlü geyiklere neden oldu.

İşte Leo Coelho'nun yaptığı hatalarla vedası...