Mustafa Varank: Millete "koyun" diyenler utanır mı, sanmam

Türkiye, Haluk Levent'in gözaltına alınmasını konuşuyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Haluk Levent'in öncülüğünde Ahbap Derneği yardım toplamaya başladı.

Haluk Levent, o dönemde 3 milyar TL bağış topladı.

PARALARIN AKIBETİNİ AÇIKLAMADI

Bağış paralarıyla ilgili açıklama yapmayan Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haluk Levent'in gözaltına alınmasından sonra gözler bazı isimlere çevrildi.

MUSTAFA VARANK SERT KONUŞTU

Deprem zamanı devleti karalayan ve devlete güvendiği için millete "koyun" yakıştırması yapan bazı şahıslar için AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sert konuştu.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Millete koyun diyenler utanır mı, sanmam." dedi.

Mutlak butlan ile CHP'nin başına yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ima ederek "Zamanında oy verdiklerine hain diyorlar." diyen Varank, açıklamasının devamında şöyle dedi;

"TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERDİLER"

"En ufak meselede iktidar seçmenine 'koyun' diyenler, önlerine konulan her adaya 'tıpış tıpış' gidip oy verdiler.

Dünyanın en beceriksiz en ahlaksız adamları, kendilerini Atatürkçülük maskesi ile pazarladı, neredeyse sırtlarında taşıdılar. Yetmedi…

"HER ALGI OPERASYONUNUN PEŞİNE TAKILDILAR"

Mücadelenin en yoğun zamanında FETÖ’nün kayığına hiç düşünmeden bindiler, her algı operasyonunun peşine takıldılar. O da yetmedi…

"DERNEKLERİ DEVLETİN ALTERNATİFİ GİBİ PAZARLADILAR"

Sırf iktidara zarar verme uğruna devlet kurumlarını itibarsızlaştırdılar; ne idüğü belirsiz dernekleri ise devletin alternatifi gibi pazarladılar.

Bugün oy verdikleri adama 'hain' diyorlar. Para yağdırdıkları adam ise dolandırıcılıkla suçlanıyor…

Millete 'koyun' diyenler biraz olsun utanır mı? Sanmam."

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