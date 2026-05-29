Brezilya'da Neymar belirsizliği! Dünya Kupası öncesi sakatlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı.

Dünya Kupası öncesinde takımlar kadrolarını açıklamaya devam ederken Brezilya'da Neymar'la ilgili belirsizlik devam ediyor.

Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası için açıkladığı kadroya Neymar dahil edilmişti.

SON DURUMU BELLİ OLDU

Deneyimli futbolcu, Santos'un son lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçırırken Dünya Kupası hazırlıklarına başlayan Brezilya'da Neymar'ın son durumu belli oldu.

HAZIRLIK MAÇLARINDA YOK

Globo'da yer alan habere göre; Neymar sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası öncesinde Panama ve Mısır'la oynanacak hazırlık maçlarında forma giyemeyecek.

KADROLAR 1 HAZİRAN'DA VERİLECEK

FIFA kurallarına göre son kadroların 1 Haziran'da verilmesinin zorunlu olduğu, bu tarihten sonra sadece ciddi bir sakatlık veya hastalık durumunda değişiklik yapılamayacağı aktarıldı.

BREZİLYA'NIN RAKİPLERİ

Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Brezilya sırasıyla Fas, Haiti ve İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

15 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI

Neymar bu sezon Santos'ta sakatlığı nedeniyle 6 maçta forma giyemedi. 33 yaşındaki oyuncu süre aldığı 15 karşılaşmada 6 gol ve 4 asist kaydetti.