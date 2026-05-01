Bugün metro ve Marmaray açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma ulaşım kararı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, seferlerin işleyişine dair güncel bilgileri araştırıyor.

Resmi tatil kapsamında metro hatları ve Marmaray’ın çalışıp çalışmadığı, olası güzergah değişiklikleri ve sefer saatleri merak konusu oldu.

Özellikle kutlamalar ve alınan güvenlik önlemleri nedeniyle bazı hatlarda düzenlemeye gidilip gidilmediği sorgulanırken, gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Peki; bugün metro ve Marmaray açık mı, hangi duraklar kapalı? İşte 1 Mayıs’ta ulaşım düzenine ilişkin merak edilen detaylar...

METRO-MARMARAY AÇIK MI

1 Mayıs Cuma günü metrolar çalışacak ve ücretsiz olarak hizmet verecek.

Aynı şekilde Marmaray seferleri de ücretsiz olarak hizmette olacak.

HANGİ DURAKLAR KAPALI

1 Mayıs Cuma günü saat 05.00 itibarıyla Kadıköy İskele Meydanı’ndaki İETT otobüs peronları boşaltılacak, cam duraklar sökülecek.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatılacak, Mecidiyeköy istasyonunun sadece meydan çıkışı açık olacak.

Kabataş-Taksim füniküler hattı, Tünel-Karaköy füniküler hattı ve İstiklal Caddesi nostaljik tramvayı sefere kapatılacak. T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı da çalışmayacak.

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT durakları çift yönlü olarak kapatılacak. Avrupa ve Anadolu yakası arasında Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih’teki iskelelerden yolcu ve araç taşınmayacak, Eyüp yönüne seferler devam edecek.

Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil hatlarına yapılan seferler iptal edildi.

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi çevresindeki otoparklar boşaltılacak, araç parkına izin verilmeyecek.