Burcu Esmersoy evlat edinmeyi düşünüyor: Çok isterim

Türkiye'nin en popüler sunucularından 49 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da hayatını birleştirmişti.

"İŞKOLİK"

Eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Esmersoy, son olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaz planlarından bahseden ünlü sunucu, "İşlerimiz yazları daha yoğun oluyor. Kurban Bayramı'nda biraz tatil yaparım, bir de temmuzda birkaç gün. Ben işkoliğimdir ama eşim benden daha çok işkoliktir. Güzel bir şekilde yuvarlanıp gidiyoruz" dedi.

Esmersoy ardından eşine övgüler yağdırdı:

"Ben Allah'ın o kadar sevdiği bir kuluymuşum ki eşimi doğru zamanda karşıma çıkarttı. Her gün Allah'a şükrediyorum. Beş senedir üzgün olduğumu gördünüz mü? Hayatım çok daha iyi şeyleri gördüğüm bir hale evrildi."

"SEVGİ VERMEYİ ÇOK İSTERİM"

"Evlat edinmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Bunu hiç konuşmadık. Sevgi ihtiyacı olan bir çocuğa sevgi vermeyi çok isterim" sözlerini kullanarak duygusal anlar yaşadı.