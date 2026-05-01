Zerrin Özer'in acı kaybı: Ablası Tülay Özer hayatını kaybetti

Türk sanat camiasının acı günü...

Türk müziğinin efsane ismi ve Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer, hayata veda etti.

'İkimiz Bir Fidanız', 'Büklüm Büklüm' şarkılarıyla bilinine ünlü şarkıcı Tülay Özer, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Ölüm haberi, ünlü radyo programcısı ve yapımcı Hakan Eren tarafından duyuruldu.

"CANIM TÜLAY ÖZER'İ KAYBETTİK"

Sanatçının vefatını duyuran Hakan Eren, paylaşımında derin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Sabah sabah kötü haber almak… Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Şu anda inanılmaz üzgünüm. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı.”

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan, Tülay Özer'in cenaze programı da belli oldu.

Özer'in oğlu Kamran Hakan Rizeli'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Pop müziğinin efsane isimi Tülay Özer, 2 Mayıs Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacaktır. Merhumenin cenazesi, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."