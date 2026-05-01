Pınar Sabancı: Prenses olduğumu düşünmüyorum

Pınar Sabancı'dan dikkat çeken açıklamalar...

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden birisi olan Pınar Sabancı, Katarsis programında özel hayatında dair açıklamalar yaptı.

Kendisini prenses gibi hissetmediğini söyleyen Sabancı, şöyle konuştu;

"DÖRT DÖRTLÜK DEĞİLİM"

"Herkes bu kadar zorlu koşulların içindeyken, kimsenin gözüne bir şey sokmak da istemem. Ama hiç dört dörtlük değilim.

"BABAM İFLAS ETTİ"

Türkiye'de şimdi baktığım zaman belli bir soyadına sahibim. Evet, ben doğduğumda babam varlıklı bir adamdı.

Ama iflas da gördüm. Bir salonun içinde sadece 2 sandalye kalmış, haciz edilmiş bir evde de oldum.

"ŞANSLIYIM AMA PRENSES DEĞİLİM"

Şanslı olduğumu biliyorum ama 'Prenses miyim?' dersen, bana göre değilim. Hayat, belli bir konuma geldiğiniz zaman ardında sonsuz mutluluk var ve hiçbir acı size temas edemez demek isterdim. Ama üzgünüm, bu böyle değil, hayat böyle değil."