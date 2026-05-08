Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları sonrası CHP'li kadın sinir krizi geçirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor.

Yolsuzluk, rüşvet ve taciz sarmalının içinde olan CHP, bazı güçlü belediye başkanlarını da kaybediyor.

Bunlardan birisi de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal...

Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddiaların gündeme gelmesinin ardından, CHP'liler protestoya başladı.

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Başkan Köksal’ın AK Parti’ye geçtiği yönündeki iddialar üzerine partililer, belediye binası önünde toplandı.

"TELEFONLARA DÖNÜŞ YAPMIYOR"

Polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alırken, basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz, henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatarak, "Dün akşam bu haberler yayınlanmaya başladıktan sonra ne ben il başkanı olarak, ne de genel başkanımız belediye başkanımıza ulaşamamıştır, telefonlara cevap vermemiştir ve geri dönüş yapmamıştır.

Mesajlara geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış hayra alamet değil" dedi.

CHP'Lİ KADIN KRİZ GEÇİRDİ

Belediye önüne gelen CHP'li bir kadın ise Burcu Köksal'ın parti değişeceği yönündeki iddialar üzerine kriz geçirdi, dakikalarca bağırdı.

"YAPMAYIN LÜTFEN"

Dakikalarca bağıran ve partililerin de tepkisini çeken kadın; "Yeter, biz bunu hak etmedik. Sakın olmayacağım. Var mı benim gibi cesaretli olan. Var mısınız? Bunu hak etmedik başkanım. Benim çocuğum bunu hak etmedi. Yeter. Yapmayın lütfen, ben doluyum." dedi.

MUSTAFA BALBAY'IN TİYATROSU AKILLARA GELDİ

CHP'li kadının sinir krizi halleri, gazeteci Mustafa Balbay'ın konuştuğu "Neşe" isimli kadının tiyatrosunu akıllara getirdi.

