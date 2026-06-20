Burdur'da sağanak: Evleri su bastı
Burdur'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su basarken, yollarda çamur birikintileri oluştu..
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Yurdun bir kısmında yaz ayları yaşanırken, bir kısmında ise şiddeti sağanak hayatı felç etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen sağanak, Burdur'da etkisini gösterdi.
SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Kent merkezinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
EVLERİ SU BASTI
Yağışın etkisiyle taşkın meydana gelen noktalarda bazı evleri su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, su baskını yaşanan evlerde ve yollarda su tahliye çalışması gerçekleştirirken, çamur ve birikintilerin temizlenmesi için de çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)