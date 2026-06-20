Rize Ticaret Borsası Başkanı: Mekanlarda bir bardak çayın maliyeti 1,5 TL

Çay, Türkiye denilince akla gelen ilk ürünlerden birisi...

Yemeklerden önce, sonra ve hatta tatlının yanında bile tercih edilen çay yalnızca bir içecek değil, köklü bir kültürel alışkanlık.

Ülkenin dört bir yanında her gün milyonlarca bardak tüketilen çay, toplumsal yaşamın da değişmez bir parçası.

Ancak mekanlarda bir bardak çayın fahiş fiyatlara satıldığı ise bir gerçek.

ÇAY ÜRETİMİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize'de çay üretimi projesi kapmasında açıklamalarda bulundu.

Öncelikli hedeflerinin bu proje ile çayın katma değerini artırmak olduğunu söyleyen Erdoğan, çay üretiminin Rize açısından önemini vurguladı.

FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİ

Erdoğan, yaş çay alım fiyatına ilişkin değerlendirmesinde, geçen yılki fiyatın üzerine yüzde 39 artışla 35 TL seviyesinde bir fiyat belirlendiğini söyledi.

CNBC-e'den Emre Eser'e konuşan Erdoğan, üreticinin emeği dikkate alındığında fiyatın daha yüksek olması gerektiğini belirtti.

Ancak mevcut ekonomik koşullar ve yaş çaya yapılacak artışın kuru çaya da yansıyacağı dikkate alındığında, açıklanan fiyatı 'makul bir oran' olarak değerlendirdi.

Erdoğan, "Evet daha yüksek olmalı mı? Bence olmalı. Ama daha kaliteli bir yaprak, daha kaliteli bir toplama şekliyle beraber raftaki fiyat algılarını da değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

"BİR BARDAK ÇAYDA ÇAY MALİYETİ 1-1,5 TL"

Kuru çay fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kilogram fiyatının 250-300 TL seviyesinde değil, en az 400-450 TL seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bu seviyedeki bir fiyatın nihai tüketimde büyük bir maliyet yaratmadığını belirterek, "50-60 liraya satılan bir bardak çayın içerisinde çay tarafından giren rakam 1,5 TL. Şu anda 1 TL giriyor. Bir bardağın içerisinde 1,5 liralık bir şey Türkiye ekonomisini etkilemez." diye konuştu.

Erdoğan, ürünün değerinin artırılması için kaliteli üretim, doğru toplama ve tüketicideki fiyat algısının birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

"RİZE EKONOMİSİNİN YÜZDE 60'I ÇAYDAN GELİYOR"

Çayın Rize ekonomisindeki yerine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'de yaklaşık 205 bin çay üreticisi bulunduğunu söyledi.

Arazilerin bölünmesi nedeniyle çayın birçok üretici için tek başına geçim kaynağı olmaktan uzaklaştığını belirten Erdoğan, buna karşın bölge ekonomisi açısından çayın belirleyici rolünü koruduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Rize'ye giren ekonomik değerin yüzde 60'ı çaydan giriyor. Yüzde 60 ekonomik girdinin çaydan olduğu bir ilde bu ürüne daha çok değer vermemiz, daha kaliteli üretmemiz ve katma değeri yüksek piyasalar oluşturmamız lazım." diye konuştu.