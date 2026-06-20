Barış Alper Yılmaz'dan protestoya beklenmedik karşılık!

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası’na veda etti.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Grubun son maçları oynanmadan turnuvaya veda etmek zorunda kalan ay-yıldızlı ekibe, stadyumu dolduran Türk taraftarlar, ıslıklarla ve protestolarla tepki gösterdi.

Maç sonrasında yaşanan bu gergin anlar, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın hareketleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan maddesi haline geldi.

BARIŞ ALPER'DEN ŞAŞIRTAN KARŞILIK

Karşılaşma boyunca tribünlerden yükselen yoğun ıslık ve protestolara karşı Barış Alper Yılmaz’ın sergilediği tutum herkesi şaşırttı.

Yıldız futbolcu, kendilerini protesto eden taraftarlara doğru dönüp uzun süre boyunca alkış tutarak karşılık verdi.

Barış Alper’in bu tepkisi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.