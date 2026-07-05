Burhanettin Duran: Müttefikler Ankara’da programı uluslararası güvenlik diyaloğuna katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile eş zamanlı düzenlenecek "Müttefikler Ankara'da" programına ilişkin açıklamada bulundu.

ÜST DÜZEY İSİMLER BİR ARAYA GELECEK

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile SETA Vakfı iş birliğinde gerçekleştirileceğini belirterek, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Programın, NATO Zirvesi'nin resmi takvimini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade eden Duran, üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar, düşünce kuruluşları ve uluslararası paydaşların Ankara'da bir araya geleceğini kaydetti.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında düzenlenecek paneller, politika diyalogları, yuvarlak masa toplantıları ve tematik oturumlarda küresel güvenlik gündeminin en önemli başlıklarının çok yönlü şekilde ele alınacağını belirten Duran, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesi, Avrupa güvenlik mimarisi, hibrit tehditler, siber güvenlik, yapay zekâ ve kritik altyapıların korunması gibi konuların masaya yatırılacağını ifade etti.

Duran, söz konusu görüşmelerin müttefikler ile ortak ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Müttefikler Ankara'da" programının Ankara'nın güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında uluslararası diyalog, stratejik istişare ve çok taraflı iş birliğinin önde gelen merkezlerinden biri olma konumunu daha da pekiştireceğini belirtti.