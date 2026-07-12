Burhanettin Duran: Son 1 ayda FETÖ iltisaklı 2 bin 702 hesaba erişim engeli getirildi

Siber suçlarla mücadele devam ediyor.

Sosyal medyadaki terör örgütü bağlantılı hesaplar tespit edilerek teker teker müdahale ediliyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"2 BİN 702 FETÖ İLTİSAKLI HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ"

Duran açıklamasında "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun (BTK) ortak çalışmaları neticesinde, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır." dedi.

TÜM KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EŞ GÜDÜMLÜ MÜCADELE

İletişim Başkanı, kendileri tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetlerinin, ilgili tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm içerisinde kesintisiz şekilde sürdürülmekte olduğunu ifade etti.

Dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekât girişimlerine karşı devletin bütün imkânlarıyla bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Duran, mu mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

"TERÖRİZMİ ÖVEN BİN 652 HESAP İÇİN AYRICA ERİŞİM ENGELİ"

Müdahalelerin FETÖ iltisaklı hesaplarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Duran, "Bunun yanı sıra, son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulanmıştır." ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Söz konusu hesapların ortak hareket içinde olduklarını ifade eden Duran, şunları söyledi:

“Yürütülen analizler, terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü; manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, millî birliğimizi ve kamu düzenini hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılık, aynı hukuki meşruiyet anlayışı ve aynı devlet ciddiyetiyle sürdürmektedir. Dijital alan, millî güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır.



Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir.”

15 TEMMUZ'U HATIRLATTI

Açıklamasının devamında yıl dönümü yaklaşan 15 Temmuz hain darbe girişimine atıfta bulunan Duran, "Bu yıl, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Aziz milletimizin iradesine kasteden FETÖ, o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, milletimizin destansı direnişi ve devletimizin kararlı mücadelesiyle hüsrana uğratılmıştır.

Aradan geçen on yılda da devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, millî birlik ve beraberliğine kasteden hiçbir yapıya, hiçbir terör örgütüne ve hiçbir dijital tehdide asla geçit vermeyecektir." şeklinde konuştu.