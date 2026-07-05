Burhanettin Duran'dan Erdem Bayazıt paylaşımı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden...

Modern Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, aynı zamanda "Yedi Güzel Adam" arasında gösterilen şair ve yazar Erdem Bayazıt'ın vefatının üzerinden 18 yıl geçti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından buna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bayazıt'ı rahmetle yâd ettiğini söyleyen Duran, usta şairin Türk edebiyatında müstesna bir iz bıraktığını vurguladı.

"MEKÂNI CENNET, MAKAMI ÂLİ OLSUN"

Burhanettin Duran, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

“Şiirleriyle hakikatin, inancın ve direniş ruhunun sesi olan Adil Erdem Bayazıt’ı vefatının 18. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.



Kalemiyle yalnızca mısralar değil; medeniyet tasavvuru, adalet şuuru ve milletimizin köklü değerlerini de gelecek nesillere taşıyan Bayazıt, Türk edebiyatında müstesna bir iz bırakmıştır.



Mekânı cennet, makamı âli olsun.”